اتهمته بالاغتصاب... من هو مهدي غندور والد إبنة قمر؟

عادت قمر لتتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد إعلانها عن هوية والد إبنتها "لونا" ، وذلك بعد نشرها صورة من جواز سفر ابنتها أظهرت إسم الأب والذي يدعى مهدي غندور .وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت قمر صورة من جواز سفر ابنتها الأميركي ويتضمن اسم والدها وعلقت عليه: "هنيئا للمظلوم اللي عند ربه بريء، لكل من كتب عني كلام غير لائق حول ابنتي وأنها دون أب معروف.. هذا جواز سفر ابنتي الأميركي وهذا اسم والدها أتمنى أن ينشغل كل شخص بنفسه .. لونا مهدي غندور.. الله يبعتلك أيام حلوة".جاء ذلك بعد أعلنت قمر في شهر كانون الاول الماضي عن ميلاد ابنتها وذلك في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة، حيث كانت أعلنت من قبل عن حملها في طفلها الثاني دون زواج .

منتصف العام الماضي حررت قمر محضرًا ضد شاب لبناني مغترب تتهمه فيه باغتصابها والتسبب في حملها ، وبعد ان استدعت السلطات الشاب الذي حرص دفاعه على عدم نشر اسمه تم سماع أقوالهما ولكن الشاب فجر مفاجأة كبيرة عندما حكى تفاصيل ماحدث ، حيث قال أنه تعرف عليها عن طريق خبير التجميل داني كامل، وأقامت معه علاقة عابرة بالتراضي، ثم عادت بعد ثلاثة أشهر لتخبره أنها حامل منه وأنه يجب عليه الاعتراف بالطفل وإلا ستفضحه في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي .وتحولت الجلسة إلى مشاجرة خرجت منها قمر إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا في الشاب الذي قال أيضًا أن لديه صور تثبت أن علاقتهما عابرة وتمت بالتراضي وبأجر مادي أيضًا.وبعد سماع أقوالهما لمدة تسع ساعات تقريبًا ، تم تسوية الأمر والتصالح بعد سقطت تهمة الإغتصاب ، واتفق الطرفان على أن تحتفظ قمر بالجنين في مقابل إجراء تحليل DNA عقب ولادته كشرط لاعتراف الشاب بأبوته له وهو ما وافقت عليه قمر ومحاميها ، فيما طلب الشاب أن تسافر قمر إلى الولايات المتحدة لتضع المولود هناك لحين أن تثبت التحاليل نسب الجنين له، وهو ماحدث بالفعل بعد 4 أشهر من إنجابها لمولودتها "لونا" والتي لم تلق مصير طفلها الأكبر "جيمي" والذي مازال لا يحمل إسم أب في الأوراق الرسمية حتى الآن .