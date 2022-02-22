ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه برفقة زوجها المنتج وسيم صليبي.

ريما ظهرت بلوك جديد بالشعر الطويل الأحمر، وارتدت حمالة صدر سوداء مع بنطال باللون نفسه.

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إطلالة ريما عرضتها للانتقادات، فقد اعتبر البعض انها فاضحة وغير مناسبة، وقال أحد المتابعين: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس".