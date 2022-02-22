المرأة

ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:02
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه برفقة زوجها المنتج وسيم صليبي.

 

ريما ظهرت بلوك جديد بالشعر الطويل الأحمر، وارتدت حمالة صدر سوداء مع بنطال باللون نفسه.

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)


 
 

إطلالة ريما عرضتها للانتقادات، فقد اعتبر البعض انها فاضحة وغير مناسبة، وقال أحد المتابعين: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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