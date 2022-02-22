صابرين حديث المواقع بعد رقصها وغنائها في شوارع دبي (فيديو)





وأطلت صابرين في الفيديو بإطالة شبابية وملابس كاجوال مرتدية بدي أسود مع رسومات كرتونية وبنطلون أسود ورفعت شعرها للأعلى.



نشرت الفنانة صابرين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو شاركت به جمهورها وذلك خلال تواجدها في دبي. وظهرت صابرين في الفيديو وهي تسير في شوارع دبي وتغني "بتخاصمني حبه" للفنانة عزيزة جلال.وأطلت صابرين في الفيديو بإطالة شبابية وملابس كاجوال مرتدية بدي أسود مع رسومات كرتونية وبنطلون أسود ورفعت شعرها للأعلى.

يذكر أنه عرض لصابرين خلال الفترة الماضية مسلسل "الحلم" الذي وعرض عبر قناة "الحياة"، وشاركت في بطولته بجوار الفنانين محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعي، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أنوشكا ونهال عنبر، وإخراج حسني صالح.



