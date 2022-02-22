تجنبي هذه الأخطاء عند غسل شعرك الكيرلي

على غرار البشرة، يتطلب الشعر عناية كبيرة واهتمام خاص بمختلف أنواعه، خاصة الكيرلي فمن المعروف عن الشعر الكيرلي أنه يتطلب روتينا خاصا نظراً لطبيعة خصلاته.ولأن كل خطوة في الروتين تؤثر في الشعر، نوضح فيما يلي أخطاء شائعة ينبغي تجنبها عند غسل الشعر الكيرلي:الإكثار من غسل الشعرفي حين تظن الكثيرات أن الإكثار من غسل الشعر يحافظ على نظافته وشكله، إلا أنه في حالة الشعر الكيرلي، يمكن أن يحدث نتائج عكسية، لأن الخصلات الكيرلي عادة ما تكون أكثر عرضة للتلف من الشعر الاملس والمموج ويزيد كثرة تعرضها للمواد الكيميائية في الشامبو، من فرص التقصف والتكسر وسحب الرطوبة الطبيعية من الخصلات. لذا، يوصى بعدم غسل الشعر الكيرلي لأكثر من مرتين في الأسبوع، مع إمكانية الاعتماد على الشامبو الجاف في الأيام الأخرى.عدم استخدام الديفيوزرلا غنى عن استخدام المجفف للشعر، لكن ينصح الخبراء بالاعتماد أكثر على الديفيوزر عند تجفيف الشعر الكيرلي لأنه يمنع تأثير الحرارة المباشر على الشعر ويمنع الهيشان.استخدام مشط ضيقيوصى بتجنب استخدام أي نوع مشط عشوائي للشعر الكيرلي، لأن المشط العادي يمكن أن يسبب سحبا او شدا في الخصلات، مما يجعلها ضعيفة من الجذور فتصبح أكثر عرضة للتلف.لذا، من المهم تجنب المشط الضيق واستبداله بالمشط ذو الاسنان الواسعة مع بدء التمشيط من الأطراف.نسيان البلسمالبلسم جزء أساسي من روتين العناية بالشعر وخاصة الكيرلي، لأنه يحافظ على ملمس وقوام الخصلات بجانب تغليفها لتعزيز حمايتها ونعومتها والسيطرة على الهيشان، ونسيان البلسم يجعل الشعر الكيرلي أكثر عرضة للهيشان والجفاف.اختيار شامبو غير مناسبيجب اختيار شامبو يتلاءم مع نوع الشعر الكيرلي مع عدم الاكثار من استخدام الشامبو المضاد للقشرة والتركيز على الأنواع التي تعتمد أكثر على المكونات الطبيعية وخالية من البارابين والسلفات.