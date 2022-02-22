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المرأة
إعلاميّة شهيرة: "حاسة إني رح موت قريبا... موجوعة ومش قادرة أحكي"
Lebanon 24
22-02-2022
|
06:18
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أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت رسالة مؤثرة أعربت خلالها عن إحساسها بالظلم، كما توجهت برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في منشور: "أقسم بالله كل حرف هكتبه صادق ومن قلبي، أنا حاسة إني رح موت قريبا عشان كده هبعد عن السوشيال ميديا عشان أقعد مع أولادي أكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير، يمكن سحر يمكن اكتئاب ويمكن حقيقي".
وأضافت: "لو فضلت أحكي هاحكي كتير بس أنا موجوعة ومش قادرة أحكي أنتو ظالمين بتمشوا بكلمة من غير ماتشوفوا ولا تفهموا. عندي كلام كتير أقوله على كمية مواقف فيها ظلم رهيب، لو مت أنا مش مسامحة، مش مسامحة أي حد قال عليّ كلمة واحدة مش حقيقية أو على السمع، مش مسامحة أي صحفي كتب عني كلمة ظلم، مش مسامحة أي واحد كتب كومنت موت بيها أطفال القلب".
ووجهت رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلة: "آخر حاجة هاوجحهها للريس، أنا لو مت أمنيتي أولادي يعرفوا أنا حققت وعملت ايه لأن أكيد حضرتك مش عارف، أنا أولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم والقضايا، أنا ابني كان عنده شهرين زارني في السجن، أنا بهدلت أهلي معايا عشان ولا حاجة، كنت فاهمة إني هاصلح الكون".
المصدر: روسيا اليوم
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