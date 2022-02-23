كيف بدت منى زكي في أول ظهور لها بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"؟

منذ أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" وتغيب الفنانة منى زكي عن جمهورها ولم تشاركهم بأي صورة جديدة لها.واختارت منى زكي تاريخ يوم أمس المميز، لتعود للتواصل مع جمهورها.ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة لها وكتبت عليها تاريخ اليوم "22-2-22".يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.