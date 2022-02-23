المرأة

كيف بدت منى زكي في أول ظهور لها بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-921764-637811955935530568.jpg
Doc-P-921764-637811955935530568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" وتغيب الفنانة منى زكي عن جمهورها ولم تشاركهم بأي صورة جديدة لها.

واختارت منى زكي تاريخ يوم أمس المميز، لتعود للتواصل مع جمهورها.

ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة لها وكتبت عليها تاريخ اليوم "22-2-22".


يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:00 | 2022-02-23
02:00 | 2022-02-23
16:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
11:00 | 2022-02-22
08:00 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website