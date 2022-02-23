تتمتع بجمال أوروبي.. شقيقة سيرين عبد النور تنافسها جمالاً تعرفوا إليها (صور)

بكلمات مؤثرة عايدت عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس شقيقتها الفنانة سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت سابين صورا مع سيرين وعلقت قائلة: "مهما كبرنا ومهما كانت لكلٍّ منّا اهتماماتها الخاصة، بيبقى بداخلنا ترابط قوي ما حدا فيه يغيّره او يمحيه، لا بل كل يوم بزيد هالرابط وبصير أمتن. أختي هي جزء من روحي وقطعة من قلبي ...أختي ما بريد شوفك حزينة، ما بيلبقلك الا الفرح. يا رب اجعلھا أسعد خلقك انت يلي بتعرف النوايا وبتعرف قدر السعادة يلي بتستحقها. كل سنة وانت بألف خير حبيبة قلب أختك".

سابين هي الشقيقة الكبرى لسيرين كانت عارضة أزياء شهيرة وتتمتع بجمال أوروبي، وهي أم لـ 4 أولاد.