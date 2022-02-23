المرأة

تتمتع بجمال أوروبي.. شقيقة سيرين عبد النور تنافسها جمالاً تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
23-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-921834-637812067147082144.png
Doc-P-921834-637812067147082144.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بكلمات مؤثرة عايدت عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس شقيقتها الفنانة سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها.

 

ونشرت سابين صورا مع سيرين وعلقت قائلة: "مهما كبرنا ومهما كانت لكلٍّ منّا اهتماماتها الخاصة، بيبقى بداخلنا ترابط قوي ما حدا فيه يغيّره او يمحيه، لا بل كل يوم بزيد هالرابط وبصير أمتن. أختي هي جزء من روحي وقطعة من قلبي ...أختي ما بريد شوفك حزينة، ما بيلبقلك الا الفرح. يا رب اجعلھا أسعد خلقك انت يلي بتعرف النوايا وبتعرف قدر السعادة يلي بتستحقها. كل سنة وانت بألف خير حبيبة قلب أختك".

 

A post shared by Sabine Nahas (@sabinenahas)


 

سابين هي الشقيقة الكبرى لسيرين كانت عارضة أزياء شهيرة وتتمتع بجمال أوروبي، وهي أم لـ 4 أولاد.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-02-23
16:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
11:00 | 2022-02-22
08:00 | 2022-02-22
06:18 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website