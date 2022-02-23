المرأة

جينيفر أنيستون "خائفة" من كشف تفاصيل طلاقها من براد بيت

Lebanon 24
23-02-2022 | 16:00
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تعيش الفنانة العالمية جينيفر أنيستون، أوقاتاً عصيبة هذه الفترة خوفاً من الكشف عن أسرار طلاقها من الفنان العالمي براد بيت، والتي تمكنت من إخفائها عن جمهورها ووسائل الإعلام  لسنوات طويلة.

ويأتي شعور أنيستون بالقلق حيال نشر زميلها ماثيو بيري في كتابه المنتظر تفاصيل شخصيّة عن زواجها الفاشل من براد بيت.

ومن المقرر إصدار كتاب الممثل الشهير "أصدقاء، عشّاق وأمور رهيبة"، في شهر نوفمبر المقبل، حيث أعلن عنه في منشور عبر حسابه بموقع إنستغرام، وكتب: "لقد كتب عني الكثير في الماضي، والآن حان وقتي لكي أتكلم ويسمع الناس مني".

وقد كشف أحد المطلعين في مجلة Closer Magazine أن أنيستون قلقة بشدة من أن يتناول زميلها الذي شاركها في بطولة "فريندز"، أسرار زواجها الفاشل من نجم هوليوود براد بيت.

  وانفصلت جينيفر عن براد بعد عام من انتهاء تصوير مسلسل "فريندز"، بعد وقوع براد في حب الفنانة العالمية أنجلينا جولي عند تصوير فيلم "Mr  & Mrs Smith" عام 2004.

المصدر: لها
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