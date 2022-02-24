نادين نجيم تثير الجدل بعد صورتها مع درة.. هل سيتعاونان فنياً؟

أثارت النجمة اللبنانية نادين نجيم، حالة من التفاعل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة نشرها صورة جمعتها بالفنانة التونسية درة، وسط حديث بين المتابعين عن السبب وراء ذلك.وعبرت نادين نجيم، عن اشتياقها لمقابلة درة، حيث استعادت بتلك الصورة لقاء كان قد جمعهما في وقت سابق، وحرصت على تدوين رسالة في هذا الإطار إلى درة، وسط وصف الجمهور لهما بأنهما أجمل نجمتين في الوطن العربي.وجاءت الصورة عبر خاصية "الستوري" في حساب نادين نجيم، على "إنستغرام"، وسط إعادة تداولها عبر بعض الحسابات وبين الجمهور في السوشيال ميديا، فيما انتشرت مطالبات من جانب البعض بأن يتم جمع الثنائي معاً في عمل فني خلال الفترة المقبلة.وتمنى الجمهور أن تجتمعا في عمل واحد، خاصة أن نادين نجيم تحمل الجنسية التونسية بسبب والدتها، حيث دار الحديث بأن يكون العمل مصريا، فجاء في تعليقات البعض: "يا ريت يجتمعوا خاصة إن الاثنين توانسة"، و"لازم نادين تمثل مسلسل مصري"، و"منورين أحلاهم".