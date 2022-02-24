المرأة

نادين نجيم تثير الجدل بعد صورتها مع درة.. هل سيتعاونان فنياً؟

Lebanon 24
24-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-922227-637812828751268798.jpg
Doc-P-922227-637812828751268798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت النجمة اللبنانية نادين نجيم، حالة من التفاعل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة نشرها صورة جمعتها بالفنانة التونسية درة، وسط حديث بين المتابعين عن السبب وراء ذلك.
وعبرت نادين نجيم، عن اشتياقها لمقابلة درة، حيث استعادت بتلك الصورة لقاء كان قد جمعهما في وقت سابق، وحرصت على تدوين رسالة في هذا الإطار إلى درة، وسط وصف الجمهور لهما بأنهما أجمل نجمتين في الوطن العربي.

وجاءت الصورة عبر خاصية "الستوري" في حساب نادين نجيم، على "إنستغرام"، وسط إعادة تداولها عبر بعض الحسابات وبين الجمهور في السوشيال ميديا، فيما انتشرت مطالبات من جانب البعض بأن يتم جمع الثنائي معاً في عمل فني خلال الفترة المقبلة.
وتمنى الجمهور أن تجتمعا في عمل واحد، خاصة أن نادين نجيم تحمل الجنسية التونسية بسبب والدتها، حيث دار الحديث بأن يكون العمل مصريا، فجاء في تعليقات البعض: "يا ريت يجتمعوا خاصة إن الاثنين توانسة"، و"لازم نادين تمثل مسلسل مصري"، و"منورين أحلاهم".
 
(زهرة الخليج)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:50 | 2022-02-24
08:00 | 2022-02-24
04:00 | 2022-02-24
03:10 | 2022-02-24
02:00 | 2022-02-24
23:00 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website