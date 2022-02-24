المرأة

زوجة الإعلامي اللبناني الشهير تخطف الأنظار في ميلانو: ظهرت بإطلالة جريئة جداً.. وهو من صورها (فيديو)

Lebanon 24
24-02-2022 | 02:00
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نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وذلك خلال حضورها أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية.

 

ريم خطفت الأنظار بإطلالتها الجريئة والتي بدت فيها كالأجنبيات حيث ارتدت حمالة صدر وبنطالا باللون الأبيض ووضعت فوقهما معطفا طويلا من الفرو.

A post shared by Rym Saidi Breidy ريم السعيدي (@rymsaidi)


 
 

وأشارت ريم إلى ان زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي هو من صور الفيديو.

 

 

وأشاد متابعوها على انستغرام بإطلالتها، في حين اعتبر البعض الآخر انها جريئة جداً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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