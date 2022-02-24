المرأة

ظهرت بإطلالة أوروبية راقية.. شاهدوا أحدث جلسة تصوير لستيفاني صليبا (صور)

Lebanon 24
24-02-2022 | 04:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ستيفاني الموجودة حاليا في تركيا حيث تصور مسلسلا سيعرض في الموسم الرمضاني ظهرت بإطلالة كلاسيكية وبدت كفارسة أوروبية.

 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


ستيفاني خضعت لجلسة تصوير في إسطبل، وارتدت قميصا مع كورسي وبنطالا ضيقا ونسقت معهم حذاء طويلا ووضعت قبعة على رأسها وأكملت الاطلالة بمعطف طويل.

 
 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

ولاقت إطلالة ستيفاني استحسانا لدى متابعيها.                

المصدر: "رصد" لبنان 24
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