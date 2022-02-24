ظهرت بإطلالة أوروبية راقية.. شاهدوا أحدث جلسة تصوير لستيفاني صليبا (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ستيفاني الموجودة حاليا في تركيا حيث تصور مسلسلا سيعرض في الموسم الرمضاني ظهرت بإطلالة كلاسيكية وبدت كفارسة أوروبية.

ستيفاني خضعت لجلسة تصوير في إسطبل، وارتدت قميصا مع كورسي وبنطالا ضيقا ونسقت معهم حذاء طويلا ووضعت قبعة على رأسها وأكملت الاطلالة بمعطف طويل.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)





ولاقت إطلالة ستيفاني استحسانا لدى متابعيها.