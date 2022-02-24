إليكِ 3 أسباب وراء زيادة المشاكل الزوجية

المشاكل بين الزوجين أمر طبيعي، ولكن عندما تكون بالمعدل الطبيعي، ولكن الحياة الزوجية المليئة بالمشاكل والمعارك التي لا تنتهي بين الزوجين، جرس إنذار أن هناك خطباً ما، وعلى الزوجين اكتشاف أسباب زيادة المشاكل والخلافات بينهما، من أجل الحفاظ على علاقة هادئة ومستقرة.تابعي القراءة لتتعرفي إلى أهم 3 أسباب تؤدي إلى زيادة المشاكل الزوجية.1- التعامل مع المشاكل بسطحيةالتعامل مع المشاكل بسطحية يعني مواجهة أعراض المشاكل ومحاولة التخلص منها، بدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقة وراء المشكلة، ومن ثم تظل الأسباب الحقيقة موجودة، ما يسبب اندلاع المشاكل مرات متكررة.مثلاً إذا كنتِ عصبية، فإن هذا يشعل المشاكل بينك وبين زوجك، عليكِ البحث عن الأسباب التي تجعلكِ سريعة الغضب، أو إذا كان زوجك مهملاً في تنفيذ مهامه الخاصة بالأسرة، فابحثي عن السبب وراء إهماله، ولا تتعاملي مع فعل الإهمال كأساس للمشكلة.2- عدم الاعتراف بالخطأغالباً ما يشترك الزوجان في مسؤولية حدوث المشاكل، وأولى خطوات حل المشاكل هي أن يتحمل كل طرف نصيبه من المسؤولية، وأن يعترف بأخطائه بتواضع، لأن إنكار الخطأ وعدم تحمل المسؤولية، يسبب تكرار المشاكل، وهكذا تصبح الحياة الزوجية دائرة مغلقة من المشاكل المكررة لأن أحد الطرفين أو كلاهما، لا يريد تحمل نصيبه من المسؤولية والاعتراف بالخطأ.3- عدم التعامل مع المشاكل بنضجالحياة الزوجية تشمل الكثير من التفاصيل، على الزوجين أن يتجاهلا ويتغافلا عن الأشياء التافهة التي قد تسبب مشاكل.أيضاً عند حدوث خلاف أو مشكلة بين الزوجين، يجب أن يُتعامل مع الأمر بنضج، فلا يحاول أحدكما السخرية أو التقليل من معاناة الآخر، ولا يستخدم أسلوب الإهانة في النقاش مهما كان حاداً، فالحفاظ على الاحترام المتبادل حتى في أوقات الخلاف، هو أساس العلاقات الصحية الناجحة.