المرأة

علاجات منزلية لمنع تساقط الشعر

Lebanon 24
24-02-2022 | 23:00
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أن تفقد ما بين 100 و200 شعرة من رأسك، فهو المعدّل الطبيعي لتساقط الشعر يوميّا، أمّا إذا كنت تخسر عددًا أكبر من ذلك، فعليك أن تسارع إلى حلّ هذه المشكلة باختيار بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنها أن تساعدك في تقوية شعرك والحدّ من تساقطه. يتضح أنّ تساقط الشعر هذا، هو من المخاوف الأكثر انتشاراً بين الناس لأنه قد يكون بحسب الاعتقاد السائد واحداً من الأعراض الدّالّة على مرض ما. مع العلم بأن هذا الأمر قد يكون طبيعياً لأنّ الشعرة معرّضة للسقوط عند انتهاء دورة الحياة فيها، ولا خوف من سقوطها هذا إذ إنّها قابلة للتجدّد بالكامل كلّ 6 أشهر. يذكر موقع «ستيب تو هيلث» بعض الحيل المنزلية المعالجة لتساقط الشعر، ومنها:
الصّبّار

التطبيق هنا بسيط جدا. فما عليك سوى قصّ ساق من الصبار وفركه برفق فوق خط الشعر. اترك جل الصّبّار يجفّ على شعرك ثم اشطفه بكثير من الماء. كرّر هذا الإجراء يوميًا للحصول على نتائج جيدة.

◄ الشاي الأخضر

هذا المشروب لا ينقّي الجسم فحسب بل يوفّر، أيضًا، عددًا كبيرًا من مضادات الأكسدة (الفلافونويد) التي تساعد في نمو الشعر وتقويته، وبالتالي منع تساقطه المفرط. التطبيق بسيط جدا. حضّر كوبًا من الشاي الأخضر واتركه يبرد. ثم اسكبه على شعرك في أثناء الاستحمام، كمنشّط. كرّر الأمر مرّتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيّدة.

◄ زيت اللوز

يعدّ اللوز مصدرًا لا غنى عنه لغذاء الشّعر. كما أنّ وضع بضع قطرات من الزيت العطريّ في راحة اليد، وتدليكه في حركات دائرية على فروة الرأس سيكون نافعًا وكافياً لتحفيز نموّ الشعر. ولا داعي لشطف الشعر بعد الاستخدام.

◄ زيت إكليل الجبل

زيت إكليل الجبل من الزيوت الأساسية الأخرى التي تغذّي الشعر وتقوّيه. يتمّ وضع الزيت، وتدليكه على فروة الرأس. هذه الطريقة، تحفز الحركة الدائرية للدورة الدمويّة، وتسمح بتقوية بصيلات الشعر. يمكنك إضافته إلى الشامبو الذي تستخدمه، أيضاً.

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