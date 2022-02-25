المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)

نشرت الإعلامية والممثلة رزان المغربي صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام من رحلتها إلى تنزانيا.

رزان التي تُثير دائما الجدل بإطلالاتها ظهرت وهي تستمتع برحلتها وبأجواء الصيف والبحر في هذا البلد، ونشرت عدة صور وهي ترتدي البكيني.

فقد نشرت صورة وهي ترتدي مايوه مثيرا بنقشة النمر وباللونين الأسود والأحمر ووضعت فوقه "باريو"، كما ظهرت ببكيني أسود، إضافة إلى نشرها صورة بفستان ملون مُثير.

إطلالات رزان عرضتها للهجوم والانتقاد، فقد علقت إحدى المتابعات: "ليش معذبة حالك ولابسة"، وقال آخر: "الجمال بالاحتشام وليس بالتعري".