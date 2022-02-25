المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة ساحرة.. ومجوهراتها تلفت الأنظار (صور)

Lebanon 24
25-02-2022 | 04:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ساندي بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا طويلا من دون أكمام باللون الفوشيا ووضعت معه قفازات باللون نفسه.

 

وأكثر ما لفت المتابعون المجوهرات التي كانت تضعها، والتي على ما يبدو تروج لماركة المجوهرات التي أطلقتها مؤخرا.

A post shared by Sandy Tabet (@sandy.tabet.official)


 
 

ساندي انتخبت عام 2016 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم، وهي تعمل حاليا في مجال تصميم المجوهرات.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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