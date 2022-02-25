رانيا يوسف تُشعل مواقع التواصل بـ"تاتو" جديد... شاهدوا الصورة!

أشعلت الفنانة رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الخاص في "تويتر"، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً باللون الأحمر مكشوف الكتفين، وحرصت على إظهار "تاتو" جديد يحمل اسم ابنتيها "ياسمين" و"نانسي".وتلقت رانيا الكثير من التعليقات من متابعيها الذين أعجبتهم إطلالتها بـ"التاتو" الجديد.