المرأة

رانيا يوسف تُشعل مواقع التواصل بـ"تاتو" جديد... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
25-02-2022 | 11:00
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أشعلت الفنانة رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الخاص في "تويتر"، ظهرت فيها مرتديةً فستاناً باللون الأحمر مكشوف الكتفين، وحرصت على إظهار "تاتو" جديد يحمل اسم ابنتيها "ياسمين" و"نانسي".

وتلقت رانيا الكثير من التعليقات من متابعيها الذين أعجبتهم إطلالتها بـ"التاتو" الجديد.

المصدر: لها
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