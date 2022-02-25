المرأة

جويل ماردينيان تمارس الرقص الشرقي "على وحدة ونص"

Lebanon 24
25-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-922960-637813918332288920.PNG
Doc-P-922960-637813918332288920.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصدت خبيرة الموضة واللايف ستايل جويل ماردينيان مليونين ونصف المليون مشاهَدة لفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث شاركت متابعيها فيديو تدرّبها على الرقص الشرقي.

وأوضحت ماردينيان أن المشاهد تعود لبرنامج "جويل بلا فلتر" الذي ينتمي إلى فئة تلفزيون الواقع. وكانت النجمة اللبنانية قد صرّحت في وقت سابق أنه برنامج ترفيهي شبابي يحمل مزيجاً من الرسائل الإنسانية والمهنية في آنٍ معاً، لذا فهو من نوعية البرامج الترفيهة - التثقيفية.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-02-25
11:00 | 2022-02-25
08:00 | 2022-02-25
05:00 | 2022-02-25
04:32 | 2022-02-25
04:00 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website