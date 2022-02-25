جويل ماردينيان تمارس الرقص الشرقي "على وحدة ونص"

حصدت خبيرة الموضة واللايف ستايل جويل ماردينيان مليونين ونصف المليون مشاهَدة لفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث شاركت متابعيها فيديو تدرّبها على الرقص الشرقي.



وأوضحت ماردينيان أن المشاهد تعود لبرنامج "جويل بلا فلتر" الذي ينتمي إلى فئة تلفزيون الواقع. وكانت النجمة اللبنانية قد صرّحت في وقت سابق أنه برنامج ترفيهي شبابي يحمل مزيجاً من الرسائل الإنسانية والمهنية في آنٍ معاً، لذا فهو من نوعية البرامج الترفيهة - التثقيفية.