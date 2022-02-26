المرأة

إطلالة شتويّة لهيفا وهبي... هكذا بدّت في شوارع باريس! (صورة)

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من أحد شوارع العاصمة الفرنسيّة، باريس، بإطلالة شتويّة، ووضعت كمامة سوداء على فهما.
 
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هيفا وهبي

باريس

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