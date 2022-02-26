إطلالة شتويّة لهيفا وهبي... هكذا بدّت في شوارع باريس! (صورة)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من أحد شوارع العاصمة الفرنسيّة، باريس، بإطلالة شتويّة، ووضعت كمامة سوداء على فهما.