المرأة

تعرفوا إلى إبنة ستيفاني صليبا في "سنوات الجريش"! (صورة)

Lebanon 24
26-02-2022 | 08:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، للممثلة كاميلا قرقماز، التي تلعب دور ابنتها، في المسلسل الرمضاني "سنوات الجريش".
وقالت صليبا: "تعرفوا إلى ابنتي في المسلسل".
 
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ستيفاني صليبا

سنوات الجريش

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