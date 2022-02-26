تعرفوا إلى إبنة ستيفاني صليبا في "سنوات الجريش"! (صورة)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، للممثلة كاميلا قرقماز، التي تلعب دور ابنتها، في المسلسل الرمضاني "سنوات الجريش".

وقالت صليبا: "تعرفوا إلى ابنتي في المسلسل".