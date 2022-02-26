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المرأة
تعرفوا إلى إبنة ستيفاني صليبا في "سنوات الجريش"! (صورة)
Lebanon 24
26-02-2022
|
08:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، للممثلة كاميلا قرقماز، التي تلعب دور ابنتها، في المسلسل الرمضاني "سنوات الجريش".
وقالت صليبا: "تعرفوا إلى ابنتي في المسلسل".
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ستيفاني صليبا
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