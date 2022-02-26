نجوم رفضوا الارتباط بمشاهير آخرين

مجرد كون المشاهير أثرياء ومعروفين لا يضمن أنهم لن يتعرضوا للرفض في حالة رغبتهم بالارتباط بآخرين، وخاصة إذا كان الطرف الثاني من المشاهير أيضاً.وفي التقرير التالي نتناول أبرز الممثلين البارزين الذين رفض مشاهير آخرون الارتباط بهم:جاستن بيبر وجينيفر لورانسأعرب المطرب الشهير جاستن بيبر في وقت سابق عن إعجابه ببطلة فيلم "هانجر جيمز" جينيفر لورانس، ووصفها بأنها "لطيفة بشكل لا يصدق"، لكن عندما سُئلت لورانس عما إذا كانت منجذبة إلى جاستن بيبر، رفضت الفائزة بجائزة الأوسكار الأمر وقالت "سأقول لا بشدة".صوفي تورنر وجيمس بريتن ماكفايعندما اعترفت صوفي تورنر ممثلة Game of Thrones، لجمهورها على تويتر بكونها "غير مثيرة للاهتمام"، انتهز المغني جيمس ماكفي الفرصة لاتهامها بأنها مملة حتى في الحياة الواقعية.كان الأمر مفاجئاً لأن الاثنين شوهدا معاً عدة مرات من قبل، وردت صوفي بغضب: "واو .. كلمات قاسية.. ملاحظة.. من فضلك توقف عن مراسلتي .. لقد أصبح الأمر مخيفاً وأنا آسفة لأنني لست مهتمة".إيما واتسون وتوم فيلتونكانت الممثلة الإنجليزية إيما واتسون مفتونة بمواطنها توم فيلتون، لكن أصيبت بخيبة أمل عندما كشف توم أنه ينظر إلى إيما على أنها أخته فقط. وسئل توم خلال حضوره برنامج "إينترتيمنت تونايت" عن علاقته بالممثلة إيما وذلك على خلفية افتتاح متجر عملاق لمحبي سلسلة هاري بوتر في ولاية نيويورك الأميركية، فكان جوابه "هناك ترابط بيننا، لقد كنا قريبين جداً من بعضنا لمدة طويلة، أنا أعشقها وأعتقد أنها رائعة".ولكن، عند مطالبته بالشرح والتفصيل عن نمط علاقتهما، أوضح أنها ليست علاقة رومانسية.كاتي بيري ونايل هورانكشفت المطربة العالمية كاتي بيري في برنامج إذاعي Nova FM Fitzy & Wippa في عام 2017 كيف حاول نايل الحصول على رقمها وربما مغازلتها، وعلقت على الأمر مؤكدة أنها ترفض الفكرة، وقالت له "يمكنني رعايتك.. أنا فقط مثل والدتك.. هي ليست أكبر مني بكثير".