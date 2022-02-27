المرأة

فيديو لنادين نسيب نجيم منذ 18 عاماً قبل أن تصبح ملكة جمال لبنان.. شاهدوا كيف كانت

Lebanon 24
27-02-2022 | 02:00
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شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم عام 2004 بمسابقة ملكة جمال لبنان التي عرضت آنذاك على شكل برامج تلفزيون الواقع مثل برنامج "ستار وحققت نجاحًا كبيرًا أثناء عرضها على شاشة الـ lbci منذ أكثر من عقد.

 

نادين ظلّت لـ 3 أشهر تحت مراقبة الكاميرات، وعرف عنها الجمهور الكثير من خصالها وصفاتها وكانت آنذاك تبلغ من العمر عشرين عامًا فقط

 

وقد انتشر مؤخرا فيديو نادر لها من تلك المسابقة التي فازت بتاجها لتصبح ملكة جمال لبنان لعام 2004.  

 

بالفيديو تم سؤال نادين عن طموحها والمهنة التي تريد العمل بها، فقالت إنها تحب الصحافة وتريد أن تصبح صحافية لتوصل الأخبار كلها للناس بحال عدم تتويجها.

 

A post shared by MLFC (@misslebanonfanclub)


 

تُصنّف النجمة اللبنانية ضمن لائحة أجمل نجمات الشرق العربي وأكثرهنّ نجاحًا.

 

 

 

المصدر: الجرس
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