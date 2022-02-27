6 طرق بسيطة لعلاج الأظافر الجافة والهشة.. "ابتعدي عن الماء الساخن"

الحصول على أظافر صحية لا يعنى فقط استخدام أدوات عناية أو مستحضرات فعالة، ولكنه يعني أيضًا التخلص من بعض العادات السيئة مثل استخدام أظافرك كسكين جيب وسواء كانت العناية بأظافرك شكلاً من أشكال الرعاية الشخصية أو مجرد شيء روتيني فإن الحفاظ على أظافرك شيء مهم جدًا لذلك يستعرض "اليوم السابع" وفقًا لما جاء بموقع "Realsimple" ستة طرق سهلة للتخلص من الأظافر الجافة وطرق العناية.رطبي أظافركترطيب الأظافر من أفضل طرق العلاج التي تقاوم الجفاف الذي قد يؤدي إلى حدوث تشقق أو كسور بالأظافر بعد تعرضها لظروف كثيرة منها التعرض للماء بصورة متكررة أو استخدام غسول للبشرة الدهنية قد يؤدي إلى إصابة الأظافر.قصِ الجلد الزائدمن الضروري قص الجلد الزائد ومحاولة التخلص منه تمامًا لأن وجود الجلد الزائد سوف يؤثر على طريقة نمو الأظافر لذلك ينصح بالترطيب اليومي للجلد الزائد عن طريق الزيت أو الكريم وإزاحته للداخل بالعصا المخصصة لذلك في أدوات العناية بالأظافر وقص الجلد على الأطراف.تجنب ملامسة الماء بإفراطلا تتوقفي عن غسل يديكِ بالطبع ولكن انتبهي للطرق التي يمكنك من خلالها تقليل الوقت الذي تقضيه أظافرك في ملامسة الماء لأن ملامسة الماء المفرطة يمكن أن تضعف بنية الظفر ويصبح أكثر هشاشة، وخاصة الماء الساخن.كوني لطيفةأفضل رعاية للأظافر هي العناية اللطيفة أحيانًا يأخذ الناس الطرف المدبب من مبرد الأظافر ويحفرون تحت أظافرهم لإخراج الأوساخ ومن ثم يمكن أن تصاب بعدوى فطرية بكتيرية .تعاملي مع أظافركِ كما لو كنت تعالجي شعركيتكون كل من الشعر والأظافر من بروتينات الكيراتين لذلك فمن المنطق يفضل أن يطبق نفس قواعد علاج الشعر على الأظافر ولأن من الممكن أن يصابوا بالجفاف ويتضررون من المعالجة الزائدة فلابد من التخفيف من استخدام المواد التي تعمل على التلميع .التحلى بالصبر مع نمو الأظافرإذا كنتي تعاني من قضم الأظافر المزمن فأنتي تشعري بالنصر عند نمو أظافرك مرة أخري وأيضًا العادات الصحية والصبر يؤتي ثماره في العناية بالأظافر لكن يجب أن يكون التركيز الأساسي على معرفة كيفية تقوية أظافرك وليس حل لغز كيفية نمو الأظافر بسرعة يمكن أن تؤدي الأظافر القوية إلى أظافر أطول إذا كنتي تمارسي عناية جيدة بالأظافر لكن هذا الشئ يحتاج إلى وقت طويل .