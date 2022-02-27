المرأة

مذيعة أميركية تشتكي.. "حرب أوكرانيا تعرقل إجازتي في أوروبا"

Lebanon 24
27-02-2022 | 14:00
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أثارت جوي بيهار المذيعة المشاركة في برنامج "The View" الشهير، غضباً واسعاً بسبب تعليقها حول الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث اشتكت من أن هذه الحرب قد تعطل عطلتها الأوروبية المخطط لها.

وأدلت المذيعة البالغة من العمر 79 عاماً بهذه التصريحات عندما ناقش البرنامج موضوع الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم الخميس. 
 
وكانت المضيفة المشاركة سوني هوستن تتحدث عن الأزمة الإنسانية في أوكرانيا قبل أن تشتكي بيهار بشأن خطط سفرها إلى إيطاليا والتي سبق وتأخرت طويلاً وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت هوستن: "تشير التقديرات إلى أن 50 ألف أوكراني سيقعون بين قتيل وجريح، وهذا الأمر سيشكّل نقطة انطلاق لأزمة لاجئين في أوروبا". وتابعت: "نحن نتحدث عن 5 ملايين شخص سيتم تهجيرهم، إنه أمر محزن".

عندها قالت بيهار إنها كانت "خائفة" مما سيحدث في غرب أوروبا بسبب الأزمة. وأضافت: "أريد أن أذهب إلى إيطاليا منذ أربع سنوات، ولم أتمكن من ذلك بسبب الوباء. والآن هذا!"، في إشارة إلى الهجوم الروسي.
 
وأثارت تعليقاتها رد فعل عنيف وسريع على الإنترنت ومواقع التواصل.
المصدر: العربية
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