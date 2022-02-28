بعد قصص حب مثيرة... نجمات فاجأن الجمهور بالطلاق

أصابت العديد من نجمات الفن، في مصر والوطن العربي الجمهور المتابع لهن في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن وقوع انفصال مع أزواجهن، بالرغم من مرورهن بقصص حب مثيرة لم يتوقع معها الجمهور في يوم من الأيام أن يكون الطلاق نهايتها.*ياسمين رئيسفاجأت ياسمين رئيس، جمهورها بالإعلان عن طلاقها من زوجها المخرج المعروف هادي الباجوري، وذلك بعد زواج دام بينهما 12 عاماً، الأمر الذي تسبب في حالة صدمة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما وأن العلاقة بين الثنائي كانت تشهد استقراراً كبيراً.وغردت ياسمين رئيس، عبر حسابها في "تويتر"، قائلة إن الطلاق تم بعد عشرة طويلة، حيث كتبت قائلة: "(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم.. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".*شيرين عبدالوهابصدمت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجمهور بالكشف عن طلاقها من المطرب المصري حسام حبيب، مع نهاية العام الماضي 2021، وسط حالة من الذهول بين الجمهور بسبب القصة الرومانسية التي جمعتهما ووجود حالة من الحب بينهما كانت تظهر في لقاءاتهما القليلة.يأتي هذا الطلاق بعد جدل واسع بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنها ظلت متزوجة من حسام حبيب، طيلة 4 سنوات لم تجد فيها نفسها كفنانة لها جمهور كبير على مستوى الوطن العربي، غير أن ما لا يعرفه بعضاً من الجمهور أن هذا الطلاق هو الثالث لشيرين.*أصالةوقع طلاق أصالة نصري، أكثر من مرة إلا أن انفصالها عن المخرج والمنتج طارق العريان، في عام 2020، كان الأكثر إثارة للجدل لاسيما وأنها من طلبته للزواج وعبرت عن حبها له في الكثير من المناسبات، وجاء هذا الطلاق بعد أن دام زواجهما مدة 13 عاماً، أنجبا خلالها التوأم "آدم وعلي" في ايار 2011.*بلقيسكشفت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي، أنها انفصلت في عام 2021 عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، وصرحت بأنها اتخذت هذا القرار منذ فترة طويلة، معلنة أن العلاقة بينها وبين زوجها السابق تقوم حالياً على الاحترام فقط لوجود ابنهما "تركي".وأكدت بلقيس، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، أنها متعايشة حالياً مع وضعها كامرأة منفصلة، متابعة: "متعايشة مع حياتي الجديدة ومبسوطة وهو كمان أعتقد بردوا متعايش ومبسوط في حياته وإحنا الاتنين متفقين على طفل".وشددت بلقيس، في اسلول الماضي على أن الانفصال رسمياً تم منذ فترة متابعة: "تم التطليق وحصلت على حكم في القضية"، مبينة أنها ووالد ابنها يتواصلان من أجل تربية طفلهما الوحيد، ولفتت إلى أنها تكن له كل احترام وتقدير.