بعدما خطفت الأنظار في عرض أزياء عالمي في ميلانو.. المذيعة اللبنانية الشهيرة بإطلالة أنيقة جديدة (صور)

لا تزال المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال موجودة في أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقد نشرت أنابيلا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة حيث اختارت بدلة رجالية باللون الأرق الملوكي.

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وكانت أنابيلا تألقت خلال افتتاحها لعرض أزياء اليزابيتا فرانكي بفستان باللون الأخضر الطويل، بخامة من الشيفون الثقيل، وتركت شعرها في تموجات حريرية ذهبية، وأكملت إطلالتها بأحمر شفاه أحمر فاقع.

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