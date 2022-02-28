المرأة

لغة جسد طفلك تدل على مستوى ثقته بنفسه

Lebanon 24
28-02-2022 | 11:00
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كشفت دراسة ألمانية عن العلاقة بين لغة جسد الطفل، وبين مستوى ثقته بنفسه، وكيف أن الأم يمكنها معرفة مستوى ثقة طفلها بنفسه، عبر ملاحظة حركات ووضعيات جسده.

وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يتخذون وضعيات جسد مفتوحة فيشغلون مساحة حولهم، تكون مستويات ثقتهم بأنفسهم أعلى من الأطفال الذين يعقدون أذرعتهم ويحنون رؤوسهم، أو يتخذون وضعيات جسد منغلقة ومحافظة عموماً، كما أن الطفل الذي يشعر بالراحة عند اتخاذ وضعيات جيم مفتوحة، مثل عقد الذراعين خلف الرأس، مع وضع القدمين على الطاولة، يكون أكثر ثقة بنفسه، أما الطفل الذي يضع يديه أمام جسده بشكل متقاطع وظهره مقوس، فغالباً ما يكون أقل ثقة بنفسه.

ونصح الباحثون على هامش الدراسة، أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال في المدارس ودور الحضانات، بملاحظة لغة الجسد للأطفال، من أجل تقديم الدعم والرعاية النفسية للأطفال الذي يعانون من نقص الثقة بأنفسهم.

 
المصدر: نواعم
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