كاتيا كعدي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان أسوان (صور)

لفتت الفنانة اللبنانية كاتيا كعدي الأنظار إليها بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء في ختام مهرجان أسوان حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض مكشوف من منطقة الصدر وبفتحة من الجنب مع عقد بسيط وتسريحة شعر بسيطة.حضرت كاتيا كعدي برفقة زوجها رجل الأعمال فارس دانيال على السجادة الحمراء.