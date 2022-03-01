المرأة

كاتيا كعدي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان أسوان (صور)

Lebanon 24
01-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-924669-637817159446021359.jpg
Doc-P-924669-637817159446021359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت الفنانة اللبنانية كاتيا كعدي الأنظار إليها بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء في ختام مهرجان أسوان حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض مكشوف من منطقة الصدر وبفتحة من الجنب مع عقد بسيط وتسريحة شعر بسيطة.


حضرت كاتيا كعدي برفقة زوجها رجل الأعمال فارس دانيال على السجادة الحمراء.
 
 
 
(في الفن المصري)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:45 | 2022-03-01
04:30 | 2022-03-01
03:30 | 2022-03-01
02:30 | 2022-03-01
01:07 | 2022-03-01
16:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website