المرأة

نجمة The Voice لمياء جمال تفجّر مفاجأة: هذه الفنانة تنمّرت عليّ

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:00
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فجّرت نجمة The Voice التونسيّة لمياء جمال مفاجأةً من العيار الثقيل، مُتّهمةً النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب بالتنمّر على شكلها لأنها غضبت منها عندما اختارت الفنان صابر الرباعي.

وسردت لمياء جمال حادثةً حصلت معها في عيد ميلاد الفنان العراقي كاظم الساهر، قائلةً "كانت شيرين عبد الوهاب تضحك عليّ وتقول "ها ما حلوة"، وأنا كنت انسانة فقيرة في بداية حياتي الفنية، وهذا الموقف لا زلت أتذكره وكأنه حدث الآن".
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