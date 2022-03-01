المرأة

ستيفاني صليبا تُثير الجدل بفستان شفاف كشف الكثير.. وأحد المتابعين يُعلّق: "الكل يعمل زوم" (صور)

Lebanon 24
01-03-2022 | 02:30
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

الصور أحدثت جدلا بين متابعيها، فقد ارتدت ستيفاني فستانا طويلا شفافا باللونين الأبيض والأسود كشف ما تحته.

 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 

وأكملت ستيفاني إطلالتها بقبعة على الرأس.

 

 

عدد من المتابعين أثنى على إطلالة ستيفاني، في حين ان البعض الآخر انتقدها وسأل أحدهم: "أين حمالة الصدر"، وعلّق آخر: "الكل يعمل زوووم ع المنطقة الواضحة".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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