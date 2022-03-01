ستيفاني صليبا تُثير الجدل بفستان شفاف كشف الكثير.. وأحد المتابعين يُعلّق: "الكل يعمل زوم" (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
الصور أحدثت جدلا بين متابعيها، فقد ارتدت ستيفاني فستانا طويلا شفافا باللونين الأبيض والأسود كشف ما تحته.
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
وأكملت ستيفاني إطلالتها بقبعة على الرأس.
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
عدد من المتابعين أثنى على إطلالة ستيفاني، في حين ان البعض الآخر انتقدها وسأل أحدهم: "أين حمالة الصدر"، وعلّق آخر: "الكل يعمل زوووم ع المنطقة الواضحة".