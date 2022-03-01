ظهرت كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تتألق بالأسود على غلاف إحدى المجلات (صور)

ظهرت الممثلة نادين نسيب نجيم على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية وذلك للاحتفاء بإنجازاتها واعتبارها أقوى النساء العربيات اللواتي يمثلن العالم العربي.

وشاركت نادين متابعيها على موقع "إنستغرام" بنشر غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية التي اجتمعت فيها بسيدتين معروفتين بنجاحهن وإنجازاتهن العالمية وهما خبيرة المكياج ورائدة صناعة التجميل هدى قطان ومصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي.

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وتألقت السيدات الثلاث بإطلالات سوداء ، واختارت نادين ارتداء فستان بسيط أسود نسَّقته مع قفازات سوداء طويلة.

كما نشرت نادين صورة لها لوحدها ظهرت فيها أيضا باللون الأسود حيث ارتدت بنطالا و"توب" ومعطفا. وبدت جميلة جدا كالنجمات العالميات.