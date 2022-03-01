المرأة

ظهرت كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تتألق بالأسود على غلاف إحدى المجلات (صور)

Lebanon 24
01-03-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-924809-637817312325577584.jpg
Doc-P-924809-637817312325577584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ظهرت الممثلة نادين نسيب نجيم على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية وذلك للاحتفاء بإنجازاتها واعتبارها أقوى النساء العربيات اللواتي يمثلن العالم العربي.

 

وشاركت نادين متابعيها على موقع "إنستغرام" بنشر غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية التي اجتمعت فيها بسيدتين معروفتين بنجاحهن وإنجازاتهن العالمية وهما خبيرة المكياج ورائدة صناعة التجميل هدى قطان ومصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي.

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 
 

وتألقت السيدات الثلاث بإطلالات سوداء ، واختارت نادين ارتداء فستان بسيط أسود نسَّقته مع قفازات سوداء طويلة.

 

كما نشرت نادين صورة لها لوحدها ظهرت فيها أيضا باللون الأسود حيث ارتدت بنطالا و"توب" ومعطفا. وبدت جميلة جدا كالنجمات العالميات.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:45 | 2022-03-01
05:00 | 2022-03-01
03:30 | 2022-03-01
02:30 | 2022-03-01
01:07 | 2022-03-01
16:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website