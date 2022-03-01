فنانة قديرة تناجي الله كي تمشي مجدداً.. سقطت ارضاً وهذه تفاصيل حالتها الصحية

كشفت الفنانة ليلى طاهر في تصريحات صحفية آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها منذ أيام لجراحة دقيقة في القدم.



وطلبت طاهر من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتخطى أزمتها هذه بسلام، قائلةً: "لسه مركّبة مفصل جديد في رجلي، ادعولي علشان أعرف أمشي على رجلي تاني".

وكانت طاهر قد سقطت على الارض في الحمام، ما اضطرها للخضوع الى عملية جراحية عاجلة.





وليلى طاهر واحدة من أهم نجمات جيلها، إذ شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، وتعاونت مع كبار الفنانين، أمثال: مريم فخر الدين، صباح، أحمد مظهر، فريد شوقي، نادية الجندي، حسين فهمي، وسميرة أحمد... ومن أبرز أعمالها، "الأيدي الناعمة"، "إلا ابنتي"، "ولا يزال الحب مستمراً"، "بوابة الحلواني"، "ضحك ولعب ومزيكا"، "عائلة الأستاذ شلش"، "يوميات امرأة عصرية"، "إجازة سعيدة جداً"، "قناع السعادة"، "الطاووس"، "حكمت المحكمة"، "ربع دستة أشرار"، "القمة الباردة"، "الأزواج الشياطين"، و"أريد حلًا".