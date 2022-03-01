المرأة

اختيار فستان ميغان ماركل ليكون "ثوب العام 2021"

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:00
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لا يزال فستان دوقة ساسيكس ميغان ماركل الذي ظهرت فيه خلال مقابلتها وزوجها الأمير هاري مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، محط اهتمام الصحافة العالمية، وذلك بعد اختياره ليكون "ثوب متحف الأزياء للعام 2021".

اختارت ميغان الثوب من مجموعة دار Giorgio Armani الإيطالية، الخاصة برحلات 2022. وقد تمّ تنفيذه بخامة الكريب الحريري، أما سعره فيبلغ 4700 دولار أميركي. ويتميّز بلونه الأسود، ويزيّنه حزام عند الخصر وأزهار اللوتوس البيضاء المطرّزة على ناحية من الصدر.

المصدر: لها
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