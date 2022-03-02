لطيفة تبكي على الهواء... ما هو السؤال الذي تسبب في ذلك؟ (فيديو)

لم تتمالك الفنانة لطيفة دموعها وهي تحكي عن والدها الراحل ويوم وفاته.



كان ذلك خلال لقائها في برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش.

وحاولت لطيفة طوال الحلقة التماسك وعدم البكاء، لكن ما أن سألها عن ذكرياتها مع والدها ويوم وفاته بكت.وحكت لطيفة عن والدها قائلة: والدي فقد أصابع يديه في الحرب، اشترى شاحنة وكان ينقل الجنود التونسيين لمحاربة الفرنسيين، كان رجلا عظيما توفي وأنا في عمر 13 عاما ودائما أتذكره بملابس الجيش.وتابعت: توفي والدي فجأة، كنا في شهر رمضان ولهذا حتى الآن عندما يأتي هذا الشهر أشعر بالخوف، كنت ألعب مع صديقتي وسمعت أصوات في المنزل دخلت وجدت والدتي وأخوتي يبكون، توفي والدي في حادث في العمل كانت وفاته مفاجئة.