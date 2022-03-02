المرأة

بعد غياب طويل عن الشاشة مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر بملامح مختلفة.. أصبحت نحيفة جداً (صورة)

Lebanon 24
02-03-2022 | 02:03
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج سنا نصر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

 

الصورة لفتت أنظار متابعيها الذين اعتبروا انها بدت بشكل مختلف حيث بدا وجهها نحيفاً جداً، كما ظهرت من دون ماكياج .

A post shared by Sana Nasr (@sanawarasanaofficial)


 
 

يُشار إلى انه في عام 2017 توقفت سنا عن تقديم سحب اللوتو بعد خلافات مع إدارة محطة الـ lbci وذلك بعد 17 سنة، وإضافة إلى عملها التلفزيوني وتقديم عدة برامج على الشاشة مثل برنامج "قلبي دليلي" وtea time على الـ lbci ، قدمت نصر عدة برامج إذاعية صباحية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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