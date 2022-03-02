المرأة

النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل بإطلالة مُثيرة من داخل سيارتها الفاخرة (صورة)

Lebanon 24
02-03-2022 | 04:09
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نشرت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت أرتشيل بالصورة من داخل سيارة، وكانت ترتدي جاكيت سوداء وظهرت حمالة صدرها ووضعت قبعة سوداء.

 

A post shared by Hande Erçel (@handemiyy)



 

وكان مؤخرا تم تداول نبأ انفصال هاندا عن الممثل كرم بورسين وجاء هذا الخبر بالتزامن مع رفضها تمثيل دور البطولة مع بورسين في مسلسل "بيني وبين العالم" قائلة انها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك.

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