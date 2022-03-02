المرأة

إليكِ كيفية التصرف إذا تناول طفلك دواء دون إشراف

Lebanon 24
02-03-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-925355-637818211032582031.PNG
Doc-P-925355-637818211032582031.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جميع عبوات الدواء مكتوب عليها بخط واضح عبارة (يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال)، إذ إن الأدوية تمثل مواد كيميائية خطيرة موجودة في كل منزل، وعلى الأم الانتباه حتى لا يتناول صغيرها هذه المواد فتسبب له أضراراً صحية خطيرة قد تصل للوفاة.
 
ولكن الأم بشر، قد تسهو ويصل الدواء ليد الصغير المشاكس، فيتناوله، وهنا يجب على الأم التصرف بطريقة صحيحة حتى ينجو الطفل بأقل الأضرار.
 
إذا تناول طفلك دواء دون إشراف، فعليكِ اتباع النصائح التالية:
لا تجبري الطفل على التقيؤ أبداً، فهذه الخطوة قد تسبب وصول المواد الموجودة بالدواء إلى الرئتين، مسببة له التهاباً رئوياً.
احرصي على أن يتناول الطفل كميات كبيرة من المياه بغرض تخفيف تركيز المواد الفعالة للدواء.
لا تسمحي لطفلك بشرب الحليب، حيث أنه يسهم في سرعة امتصاص المواد الفعالة للدواء في الجسم.
راقبي طفلك جيداً حتى تكتشفي أي علامات تسمم تظهر عليه، مثل: الغثيان، القيئ، الإسهال، صعوبة التنفس، التشوّش أو الإغماء، وفي حال ظهور أحد هذه الأعراض، عليكِ التوجه بالطفل لأقرب طوارئ مستشفى أو مركز سموم، مع الاحتفاظ بعبوة الدواء التي تناولها الطفل حتى يتعرف الأطباء إلى المواد التي يتعاملون معها في جسم الطفل.
احرصي على حفظ الأدوية في أماكن بعيدة عن متناول طفلك.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-03-02
11:00 | 2022-03-02
09:40 | 2022-03-02
08:00 | 2022-03-02
05:00 | 2022-03-02
04:09 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website