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المرأة
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
02-03-2022
|
08:00
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أجرت الفنانة نور زيارة لمستشفى بهية لاكتشاف وعلاج أورام الثدي للسيدات، بالقاهرة، وأثناء إلقاء كلمتها فوجئ الحضور بانهيارها في البكاء بسبب الصور التي التقطتها خلال الزيارة لفرع المستشفى بالهرم.
قالت نور: "مين منا لم يعان في أسرته من مرض السرطان، أنا في عيلتي عندي كذا حالة، لما كبرت فهمت إنه أمر مخيف زي المصريين مايقولوا إنه مرض وحش، من وقت قليل فى حد يهمني جداً من عائلتي كشفت متأخر وظهر عندها المرض، وحالتها متأخرة".
يذكر أن الممثلة اللبنانية شاركت في موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته محمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد علي رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسري، إيهاب فهمي، وإنعام سالوسة، هدى الإتربي، وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين.
المصدر: لها
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