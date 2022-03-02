للكعوب المتشققة.. علاجات منزلية فعّالة

عادة ما يكون الكعب المتشقق نتيجة الجفاف، يجب أن ننتبه إلى العناية بأقدامنا إذا أردنا منع هذا النوع من المشاكل.فالكعب المتشقق علامة واضحة على نقص العناية بالقدم، لكنها أيضاً من أعراض الجفاف وأحياناً بعض المشكلات الصحية، التقرير التالي المنشور في "step to health" يقدم 8 علاجات منزلية نهائية للكعوب المتشققة:1. علاج الليمون والغلسرينصبّي كمية جيدة من الماء الدافئ في وعاء كبير، ثم أضف الملح الخشن والغلسرين وعصير الليمون وماء الورد، بعد ذل ، انقعي قدميك في المحلول لمدة 15 إلى 20 دقيقة .إنها فكرة جيدة أن تستخدم الحجر الخفاف لتنعيم الجلد الجاف على الكعب وهذا سوف يسهل إزالة النسيج.يمكنك أيضًا تحضير الخليط باستخدام الجلسرين وعصير الليمون وماء الورد فقط "أي بدون ملح"، وتطبيقه مباشرة على الجلد المتيبس على كعبيك، ارتدي بعض الجوارب واتركيها طوال الليل، ينصح بتكرار نفس العلاج أربعة أو خمسة أيام متتالية.2. زيوت نباتيةيمكن أن يساعد استخدام الزيوت النباتية «مثل زيت جوز الهند أو اللوز أو الأرجان» في ترطيب البشرة، فيمكن ارتداء جورب قطني طوال الليل للسماح للزيت بأداء عمله أثناء النوم، يمكن أن تساعد في مكافحة الجفاف وتشقق الكعب.3. قناع الموز والأفوكادويساعد قناع الموز والأفوكادو هذا على ترطيب البشرة ، بالإضافة إلى تنعيمها وتحسين مظهر الكعب المتشقق بشكل ملحوظ، ما عليك سوى تحضير عجينة من الموز الناضج والأفوكادو . ثم وضع هذا المزيج على جلد الكعب المتشقق ، يترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء.4. العلاج بالفازلينالفازلين طريقة رائعة لترطيب البشرة، ويمكنه أن ينعم النسيج، وكذلك يقلل بشكل كبير من مشكلة الكعب المتشقق، كما هو مذكور في هذه الدراسة المنشورة في موقع طبيب الأسرة الكندي، انقعي كعبيك في ماء ساخن مع الملح لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم تجفيف القدمين جيداً، ثم دهن كعب الرجل بملعقة كبيرة من الفازلين، غطي القدمين بالجوارب القطنية واتركيهما طوال الليل.5. العسلالعسل مكون ذو خصائص مفيدة جداً للبشرة، ويساعد على ترطيبها وتنعيمها بشكل فعال. ما عليك سوى خلط كوب من العسل في دلو من الماء الدافئ ونقع قدميك لمدة 15 إلى 20 دقيقة وتدليكهما في نفس الوقت.6. فرك دقيق الأرزمن العلاجات الأخرى التي نقدمها للكعوب المتشققة دقيق الأرز مع القليل من العسل وخل التفاح، إنه حل رائع، فهو يساعد على تقشير الجلد الميت، لكن دون التأثير على الباقي، وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي استخدام هذا المستحضر أكثر من مرة في الأسبوع «أو كما أوضح طبيب الأمراض الجلدية» وذلك لتجنب الإضرار بالجلد.7. مقشر دقيق الشوفانيساعد مقشر الشوفان الطبيعي هذا على تنعيم جلد الكعب، وتنعيم الصلابة، كما يساعد على منح قدميك مظهراً أفضل.اخلطي بعض مسحوق الشوفان والقليل من زيت الجوجوبا في عجينة، ثم تطبيقه بتدليك دائري لطيف على المنطقة المصابة، يترك لمدة 10 دقائق ثم يخرج أخيراً بالماء الدافئ.هذه كلها علاجات منزلية بسيطة جداً للكعوب المتشققة والتي ستساعد في تحسين مظهر قدميك إذا كنت تعاني من تشقق الكعب ويمكن أن تساعد في استعادة صحة الجلد في تلك المنطقة.