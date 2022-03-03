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المرأة
في شهر المرأة.. منى زكي تحتفل بجلوس أول قاضية على منصة القضاء
Lebanon 24
03-03-2022
|
14:00
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كتبت الفنانة منى زكي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً احتفلت فيه بجلوس أول امرأة في تاريخ القضاء المصري خاصة والعربي عامة على منصة القضاء، ليتزامن ذلك مع شهر الاحتفالات بالمرأة في العالم أجمع.
وقالت منى زكي في منشورها: "بداية عمل القاضيات على منصة القضاء لأول مرة السبت المقبل".
وكانت منى زكي قد هاجمت بعنف كل ناقد يوجّه أصابع الاتهام الى مَن حوله ويترصّد نقاط ضعفهم وأخطاءهم، مؤكدةً أنه يفعل ذلك لكي يتغاضى عن أخطائه الشخصية ونقاط ضعفه.
وقالت في منشور عبر "ستوري" حسابها في "إنستغرام": "الناقد اللاذع الذي يوجّه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم... لا يرى نفسه وأحياناً يكون أعمى عن أخطائه". وأضافت: من الأفضل أن يرى الإنسان نفسه على حقيقتها في المرآة، ويكون صريحاً وواضحاً مع نقاط ضعفه، قبل اتهام الآخرين بما يعتقده خطأ من وجهة نظره".
المصدر: لها
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