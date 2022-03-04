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المرأة
تصرّف مقلق وغير متوقّع... معجب يهدد فنانة بالانتحار!
Lebanon 24
04-03-2022
|
08:00
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لا يمكن أن تمر مشاركة الفنانة الكويتية أمل العوضي في معرض العطور بالرياض مرور الكرام، وقد تبقى عالقة في الذاكرة لفترة طويلة، وذلك بسبب الكم الهائل من الحضور الذين جاؤوا خصيصاً لمشاهدتها ومواكبة زيارتها إلى المعرض.
وحرصت العوضي على توثيق جميع لحظات مشاركتها في المعرض ابتداء من وصولها إليه، والمفاجأة التي كانت معدة لها بقيام أحدهم بإرسال مجموعة مميزة من باقات الورد وعليها هدية عبارة عن (دب) من القطن، وعلقت أمل أنها بمجرد أن رأت "الدبدوب" عرفت المرسل دون أن تصرح باسمه.
وكانت المفاجأة الكبرى قيام أحد معجبي الفنانة والإعلامية الكويتية بالتهديد بالانتحار في حال لم تقم بتصويره، وبدا صوت ذلك الشاب واضحاً خلال الفيديوهات التي وثقتها امل عن زيارتها للمعرض.
ولم تتوقف كلمات الإطراء والثناء من الحضور عليها وتغزلت بها إحدى السيدات واصفة إياها بأنها على الواقع أجمل من الصور.
(زهرة الخليج)
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