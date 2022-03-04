المرأة

تصرّف مقلق وغير متوقّع... معجب يهدد فنانة بالانتحار!

Lebanon 24
04-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-926275-637819747258747696.jpg
Doc-P-926275-637819747258747696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يمكن أن تمر مشاركة الفنانة الكويتية أمل العوضي في معرض العطور بالرياض مرور الكرام، وقد تبقى عالقة في الذاكرة لفترة طويلة، وذلك بسبب الكم الهائل من الحضور الذين جاؤوا خصيصاً لمشاهدتها ومواكبة زيارتها إلى المعرض.

وحرصت العوضي على توثيق جميع لحظات مشاركتها في المعرض ابتداء من وصولها إليه، والمفاجأة التي كانت معدة لها بقيام أحدهم بإرسال مجموعة مميزة من باقات الورد وعليها هدية عبارة عن (دب) من القطن، وعلقت أمل أنها بمجرد أن رأت "الدبدوب" عرفت المرسل دون أن تصرح باسمه.

وكانت المفاجأة الكبرى قيام أحد معجبي الفنانة والإعلامية الكويتية بالتهديد بالانتحار في حال لم تقم بتصويره، وبدا صوت ذلك الشاب واضحاً خلال الفيديوهات التي وثقتها امل عن زيارتها للمعرض.
 
ولم تتوقف كلمات الإطراء والثناء من الحضور عليها وتغزلت بها إحدى السيدات واصفة إياها بأنها على الواقع أجمل من الصور.
 
(زهرة الخليج)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-03-04
11:00 | 2022-03-04
10:35 | 2022-03-04
05:00 | 2022-03-04
04:00 | 2022-03-04
03:04 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website