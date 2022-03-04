داليدا خليل بفستان مُثير ومكشوف.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الممثلة والمغنية داليدا خليل صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" .
وظهرت داليدا الموجودة حاليا في دبي بفستان طويل ملون يتميز بفتحة عند الظهر وأخرى عند الساق.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان وماكياجا ناعما.
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وقد أثنى المتابعون على إطلالتها. ما رأيكم بها؟