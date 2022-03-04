المرأة

داليدا خليل بفستان مُثير ومكشوف.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
04-03-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة والمغنية داليدا خليل صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" .

 

وظهرت داليدا الموجودة حاليا في دبي بفستان طويل ملون يتميز بفتحة عند الظهر وأخرى عند الساق.

 

A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)


 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان وماكياجا ناعما.

A post shared by Legend Boutique (@legendboutiquekaslik)

 

 
 

وقد أثنى المتابعون على إطلالتها. ما رأيكم بها؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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