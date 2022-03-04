نصائح لمكياج مثالي في فصل الربيع

إليكِ أهم النصائح المقدمة لمكياج يمنحك مزيداً من الجمال والطاقة الإيجابية ويشعرك بالسعادة والألق في فصل الربيع:• تبديل طريقة وضع كريم الأساس على الوجهمع بدء فصل الربيع وميول الأجواء للدفء، يتوجب البدء بتخفيف الكريم، واعتماد طبقات خفيفة بدلاً من تلك الطبقات السميكة التي كنت تضعينها في فصل الشتاء.• ضرورة الابتعاد عن الآيلاينر الأسودالمطلوب استبدال الآيلاينر الأسود بالكحل الملون ويفضل استخدام اللون الأزرق أو الأخضر مع طبقة من الماسكارا الملونة التي تمنحك جمالاً اضافياً.• العمل على تدرج ظلال العيون الفاتحةيفضل أن يتم التدرج باستخدام الألوان الوردية والبنفسجية، وكذلك اللون الأزرق والابتعاد قدر المستطاع عن الألوان الغامقة والقوية التي لا تناسب الربيع إطلاقاً.• ألوان البلاشروضع البلاشر لى الخدين والاهتمام بشكل كبير بالألوان المستخدمة، ويفضل أن يتم الاختيار من بين ألوان المشمشي والزهري، بما يتناسب مع روعة الربيع وكذلك يفضل البعض استخدام البرونزي بهدف الحصول على طبقة سمراء قبل قدوم فصل الصيف، ولا مانع من استخدام البلاشر البراق إذا كان المكياج خاصاً بسهرة معينة.• أحمر الشفاه بكل الألوانبإمكانك استخدام ما شئت من ألوان لأحمر الشفاه ويفضل الألوان التي سبق ذكرها في المكياج، بالإضافة إلى البنفسجي والبرتقالي والأحمر والزهري، وبشكل عام يفضل خبراء المكياج استخدام الألوان الزاهية، ولكن حذار من اللون البني في الربيع فهو بعيد كل البعد عن أجواء الربيع والألوان المناسبة له.