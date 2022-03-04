المرأة

نصائح لمكياج مثالي في فصل الربيع

Lebanon 24
04-03-2022 | 11:00
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إليكِ أهم النصائح المقدمة لمكياج يمنحك مزيداً من الجمال والطاقة الإيجابية ويشعرك بالسعادة والألق في فصل الربيع:

• تبديل طريقة وضع كريم الأساس على الوجه

مع بدء فصل الربيع وميول الأجواء للدفء، يتوجب البدء بتخفيف الكريم، واعتماد طبقات خفيفة بدلاً من تلك الطبقات السميكة التي كنت تضعينها في فصل الشتاء.

• ضرورة الابتعاد عن الآيلاينر الأسود

المطلوب استبدال الآيلاينر الأسود بالكحل الملون ويفضل استخدام اللون الأزرق أو الأخضر مع طبقة من الماسكارا الملونة التي تمنحك جمالاً اضافياً.

• العمل على تدرج ظلال العيون الفاتحة

يفضل أن يتم التدرج باستخدام الألوان الوردية والبنفسجية، وكذلك اللون الأزرق والابتعاد قدر المستطاع عن الألوان الغامقة والقوية التي لا تناسب الربيع إطلاقاً.

• ألوان البلاشر

وضع البلاشر لى الخدين والاهتمام بشكل كبير بالألوان المستخدمة، ويفضل أن يتم الاختيار من بين ألوان المشمشي والزهري، بما يتناسب مع روعة الربيع وكذلك يفضل البعض استخدام البرونزي بهدف الحصول على طبقة سمراء قبل قدوم فصل الصيف، ولا مانع من استخدام البلاشر البراق إذا كان المكياج خاصاً بسهرة معينة.

• أحمر الشفاه بكل الألوان

بإمكانك استخدام ما شئت من ألوان لأحمر الشفاه ويفضل الألوان التي سبق ذكرها في المكياج، بالإضافة إلى البنفسجي والبرتقالي والأحمر والزهري، وبشكل عام يفضل خبراء المكياج استخدام الألوان الزاهية، ولكن حذار من اللون البني في الربيع فهو بعيد كل البعد عن أجواء الربيع والألوان المناسبة له.
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