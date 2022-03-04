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المرأة
صورة أيقونية للأميرة ديانا تعرض للمرة الأولى.. كشفت عن معركتها الداخلية
Lebanon 24
04-03-2022
|
14:00
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على الرغم من مرور 25 عاماً على رحيل الأميرة البريطانية ديانا، إلا أنها ما تزال تحظى باهتمام واسع، وهو ما سيجعل صورتها التي ستُعرض ضمن المعرض الذي يحمل اسم "الحياة من خلال عدسة ملكية"، محط انتباه الجميع.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن صورة لم تُنشر من قبل للأميرة الراحلة ديانا وتعود إلى عام 1988، سيتم عرضها في قصر كينسغتون الملكي ضمن المعرض.
وأضافت الصحيفة، أن هذه الصورة التي التقطها المصور العالمي ديفيد بيلي، تعد جزءاً من مجموعة شهيرة بتكليف من "معرض اللوحات القومي" في لندن، إلا أن بيلي احتفظ بها ضمن أرشيفه الشخصي.
وفي الصورة، تُطل الأميرة ديانا بالأبيض والأسود، في لقطةٍ أُخذت لها من الجهة الجانبية، وقد بدت ديانا متحفظة ورصينة جداً تخفي فيها معركتها الداخلية، وفقا لـ "ديلي ميل"، حيث أنها التقطت في وقتٍ كانت تعاني فيه ديانا من انهيار زواجها.
وذكرت الصحيفة بهذا الخصوص، في ذلك العام، انضمت ديانا إلى الأمير تشارلز في جولات في تايلاند وأستراليا وقامت بنزهات مع أبنائها الصغار، ويليام، الذي كان يبلغ من العمر ستة أعوام، وهاري، الذي كان حينها في الرابعة من عمره.
كما ذهبت للتزلج مع سارة فيرغسون، وقامت برحلة إلى باريس وفازت بسباق الأم في يوم الرياضة المدرسي مع ويليام.
ومع ذلك، في السر، كان زواجها ينهار أيضاً، وكانت هي وتشارلز يتباعدان بشكل متزايد.
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