المرأة

النجمة التركية الشهيرة بإطلالات ساحرة ومُثيرة على غلاف إحدى المجلات (صور)

Lebanon 24
05-03-2022 | 05:00
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لفتت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكوستون الجمهور بجمالها وظهورها المثير على غلاف مجلة Instyle .

 

وأثارت صورة الغلاف اهتمامًا كبيرًا بمجرد مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي من معجبيها في تركيا وجميع أنحاء العالم .

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وتوبا بويوكوستون (39 عامًا) وهي أم لطفلتين من زواجها السابق تتحدى السنوات وتبرز بجمالها على رغم سنها .

 

وتحدثت توبا، في مقابلة مع مجلة Instyle عن تجربتها كأم في يوم المرأة الذي يصادف في 8 آذار .

 

وقالت "إن ابنتيها التوأمين من أونور سايلاك، تبلغان من العمر 10 أعوام، لا أعرف بالضبط كيف تغيروا، لكننا كنا نتغير، والتحول يشملنا كلنا في هذه الحياة".

 

 وتعمل توبا كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف منذ أكثر من 8 سنوات وتستخدم شهرتها لتحقيق المنفعة الاجتماعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: تركيا الآن
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