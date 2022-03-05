المرأة

بعد اتهامها بالمبالغة بالتجميل وتغيير شكلها.. دنيا بطمة تطبّق هذا التحدي!

Lebanon 24
05-03-2022 | 11:00
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بعد الاتهامات التي توجه لها بسبب تغيير ملامحها بالكامل بعمليات التجميل، فاجأت الفنانة دنيا بطمة متابعيها بإعلانها عن تحدّ جديد لمتابعاتها يتمثل بالظهور من دون مكياج في فيديوهات تُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلّت الفنانة المغربية في مقطع فيديو يُظهر التغيّر الذي يحصل في شكلها قبل وبعد المكياج"، وذلك للردّ على منتقديها بطريقة ذكية، على اعتبار ان المكياج الصارخ الذي تطبقه عادة هو السبب في تغيّر ملامحها وليس عمليات التجميل وحقن البوتوكس.

وبدت دنيا من دون مكياج بوجه طفولي وبشرة متوهجة، وهو ما دفع الكثير الى تشجيعها على التحدي والظهور بشكل أكبر من دون مكياج، مؤكدين ان الألوان الصارخة والرموش الاصطناعية التي تعتمدها في إطلالاتها تظهرها بعمر أكبر وتشوه شكلها الطبيعي.



وأرفقت دنيا المقطع بتعليق كتبت فيه: "تحدي جديد بدون ميك اب قبل وبعد. أرسلوا لي فيديوهاتكم يا بنات، انزلهم عندي".

وكانت المغنية المغربية قد طرحت في بداية العام أحدث أعمالها، وهي أغنية "مارياج" والتي حققت من خلالها نجاحاً ملفتاً في المغرب العربي.
المصدر: لها
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