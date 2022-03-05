سيرين عبد النور حزينة وتتحدث عن تفاصيل تعرضها للضرب من عابد فهد (صورة)

خلال استضافتها في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، تحدثت النجمة سيرين عبد النور عن تفاصيل مشاهد الضرب التي ادتها في عدد من اعمالها التمثيلية والتي عانت بسببها.



وأعربت الفنانة عن عذابها في مشاهد الضرب التي تقدمها خلال أعمالها وذكرت منها مشهد ضرب أمير كرارة لها في مسلسل روبي"، ليردّ عليها كرارة "أنا كنت لطيف معاكي".



وتحدثت أيضا عن مشهد بينها وبين النجم السوري عابد فهد في مسلسل "لعبة الموت"، الذي تعرضت خلاله للعديد من مشاهد الضرب، وقالت: "مش بكون حاسة بالألم وقت المشهد، لكن بعدها بيومين بلاقي إيدي وجعاني فأفتكر أني أخدت علقة في المشهد".



وأضافت: "بعيداً عن المزح، الممثل لما بكون عم يمثل هيك دور بكون ما منتبه انه عمل هيك لانه مندمج كثير بالدور". وتحدثت أيضا عن مشهد بينها وبين النجم السوري عابد فهد في مسلسل "لعبة الموت"، الذي تعرضت خلاله للعديد من مشاهد الضرب، وقالت: "مش بكون حاسة بالألم وقت المشهد، لكن بعدها بيومين بلاقي إيدي وجعاني فأفتكر أني أخدت علقة في المشهد".وأضافت: "بعيداً عن المزح، الممثل لما بكون عم يمثل هيك دور بكون ما منتبه انه عمل هيك لانه مندمج كثير بالدور".