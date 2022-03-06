ستيفاني صليبا: "صرلي فترة علقاني بالحرب"! (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، قالت فيه إنّها ومنذ فترة، تُصوّر عملها الجديد "سنوات الجريش" الذي سيُعرض في رمضان. وبسبب المسلسل، فإنّها ترتدي بشكل دائم ثياب الحرب العالميّة الثانيّة.

وأضافت: "ناس لابسين طبيعي، حاسي حالي حدا غريب جاية من الـ1940، هيدي أوّل مرّة من شهر برجع على الـ2022. صرلي فترة علقاني بالحرب العالميّة الثانيّة".