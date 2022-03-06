المرأة

ستيفاني صليبا: "صرلي فترة علقاني بالحرب"! (صور)

Lebanon 24
06-03-2022 | 00:08
A-
A+
Doc-P-927102-637821476288055399.jpg
Doc-P-927102-637821476288055399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة ستيفاني صليبا، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، قالت فيه إنّها ومنذ فترة، تُصوّر عملها الجديد "سنوات الجريش" الذي سيُعرض في رمضان. وبسبب المسلسل، فإنّها ترتدي بشكل دائم ثياب الحرب العالميّة الثانيّة. 
وأضافت: "ناس لابسين طبيعي، حاسي حالي حدا غريب جاية من الـ1940، هيدي أوّل مرّة من شهر برجع على الـ2022. صرلي فترة علقاني بالحرب العالميّة الثانيّة".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-03-06
23:00 | 2022-03-05
16:00 | 2022-03-05
14:00 | 2022-03-05
11:00 | 2022-03-05
08:00 | 2022-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website