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المرأة
لاميتا فرنجيّة تستذكر أيام حملها قرب حوض الاستحمام بمايوه مثير... شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
06-03-2022
|
05:00
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استذكرت عارضة الازياء لاميتا فرنجيّة أيام حملها، بنشر صورة ظهرت فيها وهي جالسة قرب حوض الاستحمام، بينما كانت تلبس "مايوه" مُثيرا، وتضع منشفة على شعرها.
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لاميتا فرنجية
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