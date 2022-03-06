لاميتا فرنجيّة تستذكر أيام حملها قرب حوض الاستحمام بمايوه مثير... شاهدوا الصورة!

استذكرت عارضة الازياء لاميتا فرنجيّة أيام حملها، بنشر صورة ظهرت فيها وهي جالسة قرب حوض الاستحمام، بينما كانت تلبس "مايوه" مُثيرا، وتضع منشفة على شعرها.