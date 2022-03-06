المرأة

لاميتا فرنجيّة تستذكر أيام حملها قرب حوض الاستحمام بمايوه مثير... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
06-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-927106-637821483214936928.jpg
Doc-P-927106-637821483214936928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استذكرت عارضة الازياء لاميتا فرنجيّة أيام حملها، بنشر صورة ظهرت فيها وهي جالسة قرب حوض الاستحمام، بينما كانت تلبس "مايوه" مُثيرا، وتضع منشفة على شعرها.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سيدة تتفاجأ بحملها في لحظة الولادة.. ما حصل معها غير مألوف
lebanon 24
06/03/2022 20:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجة الاعلامي اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية تخطف الانظار بالمايوه برفقة بناتها! (صور)
lebanon 24
06/03/2022 20:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة "شوف التغيير" تطلق ورقتها السياسية: جاهزون للانتخابات
lebanon 24
06/03/2022 20:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ"وثيقة سياسية".. حملة انتخابيّة في الشوف تنطلق اليوم
lebanon 24
06/03/2022 20:41:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لاميتا فرنجية

حمل

مايوه

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-03-06
08:00 | 2022-03-06
03:11 | 2022-03-06
02:00 | 2022-03-06
00:08 | 2022-03-06
23:00 | 2022-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website