إبنة ملكة جمال لبنان السابقة كبُرت وأصبحت شابة جميلة... ظهرت في المصعد مع والدتها بالـ"كروب توب" (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث كانت برفقة ابنتها نور داخل المصعد. وقد بدت الاخيرة بغاية الجمال بـ"كروب توب" أبيض، وقد كبُرت وأصبحت شابة.