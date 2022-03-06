شقيقة ملكة جمال لبنان 2010 تخطف الانظار منها... تعرفوا إليها وشاهدوا جمالها (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2010، رهف عبدالله، صورة لشقيقتها غيدا التي كانت برفقتها في أحد المطاعم في دبي.

واللافت وبالرغم من أنّ غيدا كانت تضع نظارات شمسيّة، إلا أنّ الشبه بينها وبين شقيقتها بدا واضحاً.